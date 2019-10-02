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Erzurum'da Gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

25 dakika önce

Erzurum'da Gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şube Başkanı Av. Ufuk Dikbaş: "Düşünce özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının haddini aşmakta olup, gazetecilik faaliyetleri olarak ta ört bas edilemeyecek vahamettedir.

Erzurum'da Gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şube Başkanı Av. Ufuk Dikbaş: "Düşünce özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının haddini aşmakta olup, gazetecilik faaliyetleri olarak ta ört bas edilemeyecek vahamettedir.

"Türk Milleti ve Türk Devleti hiçbir zaman katil bir devlet olmamıştır"

ERZURUM - Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şube Başkanı Av. Ufuk Dikbaş, avukatlarla ile birlikte gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erzurum Adliyesi önünde açıklama yapan Dikbaş, "Bu gün itibariyle Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi olarak, kendisini gazeteci olarak tanımlayan Nagehan Alçı hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301, 216 ve 218. Maddeleri kapsamında düzenlenen suçları işlediği için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunduk.

İsmi geçen şahsın "Katil Devlet " demek suretiyle gerek halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmesi, gerekse de Devletimizi basın yoluyla açıca aşağılamış olması düşünce özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının haddini aşmakta olup, gazetecilik faaliyetleri olarak ta ört bas edilemeyecek vahamettedir.

Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi olarak Devlet ve Milletimizin yüceliği ile birlik ve bütünlüğünü hedef alan bu ve bunun gibi hadsiz vakıaların yasalar çerçevesiyle her zaman tavizsiz bir şekilde takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Türk Milleti ve Türk Devleti hiçbir zaman katil bir devlet olmamıştır" diye konuştu.

Erzurum'da Gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
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