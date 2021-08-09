Geçen yıl kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi tanıtıldı - Son Dakika

Erzurum'da, yeni eğitim öğretim yılında tercih yapacak öğrenciler için geçen yıl kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, üniversitenin tıp fakültesinin Erzurum Şehir Hastanesinde yer alan dekanlık binasında düzenlediği tanıtım toplantısında, geçen sene kurulan fakülteye ilk yıl 62 öğrenci kabul ettiklerini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılında tercih yapacak bütün öğrencileri fakülteye davet ettiklerini belirten Bedir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, eğitimlerinin ilk üç yılını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan iş birliği neticesinde oradaki öğrencilerle alacak. Daha sonraki 4, 5 ve 6. sınıfları da buradaki devasa şehir hastanemizde, hocalarımızın nezaretinde staj şeklinde tamamlayacak. İnşallah ilk mezunlarımızı da önümüzdeki senelerde vermiş olacağız. Bu yıl da geçen yıl aldığımız civarda öğrenci alacağız. 5-20 Ağustos bizim tercih tarihlerimiz. Öğrencilerimizin hepsini hastanemizi ve servislerimizi gezmeye, bizimle tanışmaya, bizi tercih etmeye bekliyoruz."

Fakültedeki akademisyen kadrosunu genişletmek için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Bedir, şöyle dedi:

"Erzurum Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmış belki de Türkiye'nin tek şehir hastanesi. Dolayısıyla bizim imkanlarımız Sağlık Bakanlığımızın katkılarıyla çok çok iyi. Tıbbi ekipmanlarımız, aletlerimiz, ameliyathanelerimiz, acil ve yoğun bakım servislerimiz çok iyi durumda. Bölgeye hizmet veriyoruz. Her gün daha da büyüyüp gelişerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Fakültemizde bir çok dalda hocalarımız var. Ama biz daha da geliştirmek için diğer hocalarımızla da görüşüp çok iyi bir hoca kadromuzla ve hastanemizin devasa imkanlarıyla öğrencilerimizi iyi bir şekilde yetiştirip tıp dünyasına hediye etmiş olacağız. Misyonumuz bu. Gelecek günler bizim için daha iyi olacak."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp fakültesi Dekanı Prof. Dr. Konca Altınkaynak da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Türkiye ve dünyanın en büyük üniversiteleri arasında olduğunu söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda öğrenci kabul edeceklerini hatırlatan Altınkaynak, öğrenci ve velilerini telefonda bilgi vermenin yanı sıra yüz yüze görüşmeye davet ederek, "İnşallah tıp dünyasına hayırlı, nitelikli, hastaya karşı merhametli, vicdanlı doktorlar yetiştirmek nasip olur." ifadelerini kullandı.

Fakültenin ilk öğrencilerinden Şevval Dumlu ise iki üniversitenin de imkanlarından faydalanabildiğini anımsatarak, yine tercih yapacak olsa aynı fakülteyi tercih edeceğini kaydetti.

Öğrenciler daha sonra uzman personeller eşliğinde Erzurum Şehir Hastanesini gezdi.