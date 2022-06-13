- Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı

Erzurum'da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru şiddeti artan yağış sağanağa dönüşünce şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler Erzurum'da eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

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