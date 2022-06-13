Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı - Son Dakika
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Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı

13.06.2022 11:23

- Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı Erzurum'da dün sabah saatlerinde başlayan yağmur gök gürültülü sağanak yağmura dönüştü.

- Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı

ERZURUM - Erzurum'da dün sabah saatlerinde başlayan yağmur gök gürültülü sağanak yağmura dönüştü. Şiddetini artıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Erzurum'da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru şiddeti artan yağış sağanağa dönüşünce şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler Erzurum'da eşsiz manzaralar oluşturdu.

Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı
Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı
Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı
Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı - Son Dakika

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