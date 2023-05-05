Erzurum'da Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye katıldı

05.05.2023 13:31
Erzurum'da Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye katıldı

Erzurum Palandöken ilçesinde Gelecek Partisinden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı. AK Parti Erzurum milletvekili Selami Altınok birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yeni üye Muhammet Fırat Kırbaç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini belirtti.

Erzurum'da, Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan 300 kişiye rozetleri takıldı.

Palandöken ilçesinde bir restoranda, Gelecek Partisinden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile üyelerin bulunduğu 300 kişinin AK Parti'ye katılımı nedeniyle program düzenlendi.

AK Parti Erzurum milletvekili ve milletvekili adayı Selami Altınok, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ülkenin kardeşliği için siyaset yaptıklarını ifade eden Altınok, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin kaderini emperyalistlerin belirleyeceği ittifakların eline bırakmamak, Kandil'den mesaj yollayan PKK'lıların eline bırakmamak, onlarla işbirliği içerisinde olan yerli işbirlikçilerin eline bırakmamak, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye sağlamış olduğu vizyonu bundan sonra Türkiye'nin ikinci yüzyılına taşıyabilmek için ve 86 yıl sonra açılan Ayasofya'da aynı şekilde ezan nidaları devam etsin diye siyaset yapıyoruz. Bir daha bizi Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye ayıramasınlar diye ve 86 milyonun kardeşliği için siyaset yapıyoruz."

Muhammet Fırat Kırbaç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istediklerini belirterek, "Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar milli ise biz de o kadar milliyiz. Sonuna kadar hem oyumuzu hem canımızı hem de kalbimizi onun yolunda harcamaya ant içiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yeni üyelere rozet takılan programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti milletvekili adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye katıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Pucca'dan 3. kattan düşen evladının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi: Eve geldiği gibi ayaklandı
15:05 Bakan Nebati'den seçim sonrası için döviz açıklaması: Rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor
14:59 Suudi Arabistan'da objektiflere yansıyan Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranları arasında tartışma yarattı
14:56 Partisiyle anlaşamayan Özlem Zengin'in İstanbul Sözleşmesi ısrarı devam ediyor: Tek kabahatim doğruyu söylemek
14:43 Partisiyle ters düşen Özlem Zengin'in İstanbul Sözleşmesi ısrarı sürüyor: Tek kabahatim doğruyu söylemek
14:26 Suudi Arabistan'da görüntülenen Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranlarını ayağa kaldırdı
14:08 Nebati: Seçim sonrası dövizdeki 'ralli'nin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor
13:58 Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı
13:46 Kılıçdaroğlu'na nispet yapan Selahattin Demirtaş 1 saniyelik video paylaştı
13:41 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yüklenen Erdoğan'a Barış Manço'lu cevap: İşte hendek, işte deve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2023 15:20:32. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement