ERZURUM'DA 'GELİN KOÇU' GELENEĞİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

ERZURUM'da Kurban Bayramı'nda nişanlılar tarafından gelin adaylarına gönderilen 'gelin koçu' geleneği devam ediyor. Süslenip alnına altın bilezik veya cumhuriyet altını takılan koçlar, damat adayı veya yakınları tarafından götürülüp teslim ediliyor.

Kentte, asırlardır süren gelin koçu geleneği kapsamında nişanlı damat adayının evinin önünde veya götürüldüğü çiçekçide süslenen kurbanlık koçun alnına, altın bilezik veya cumhuriyet altını takılıyor. Kurbanlık koç, bayramdan önce da ya bayramda gelin adayının evine götürülüp teslim ediliyor.

Yakutiye ilçesinde yaşayan Muhammet Ertuğrul Polat (22) pazardan aldığı koçu yakınları ile birlikte süsledi. Alnına bilezik taktığı koçu otomobille gelin adayının evine götüren Polat, "Gelin koçu geleneğini sürdürüyoruz. Memleketimizde yıllardır bayramlarda nişanlı kızlara gelin gibi süslenen kurbanlık koç götürülür. Ben de 9 ay önce nişanlandığım İlknur Adanır'a (23) aldığım koçu süsleyip, alnına da altın bilezik takarak götürüp teslim ettim" dedi.