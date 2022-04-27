Erzurum'da geliştirilen projeyle sporcular kayakla sanal ortamda atlayacak - Son Dakika
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Erzurum'da geliştirilen projeyle sporcular kayakla sanal ortamda atlayacak

27.04.2022 15:43
Erzurum'da geliştirilen projeyle sporcular kayakla sanal ortamda atlayacak

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan proje ile kayakla atlama sporcuları üç boyutlu ortamda antrenman yapabilecek.

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan proje ile kayakla atlama sporcuları üç boyutlu ortamda antrenman yapabilecek.

ETÜ Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bedir tarafından hazırlanan ve kayakla atlamada milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu'nun bursiyer olarak yer aldığı "Kayakla Atlama Sporcularının Performansının Artırılması Amacıyla Sanal Gerçeklik Destekli Bir Antrenman Yaklaşımının Geliştirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje ile sanal gerçeklik teknolojisiyle oluşturulacak simülatör kullanımı ile kayakla atlama sporcularının "V stili" ve "telemark" tekniklerini geliştirmelerine katkı sağlamak, tasarlanacak sanal gerçeklik destekli antrenmanın mesafe ve teknik puan performanslarına olan etkisi ile standart antrenman protokolüyle karşılaştırarak incelenmesi hedefleniyor.

"Sporcuların bol tekrar yapması zorlaşmaktadır'

Proje yürütücüsü Bedir, kayakla atlamanın dik rampadan aşağı kayarak, mümkün olduğunca yükseğe atlama ve ardından düşmeden yumuşak biçimde en uzak noktaya inme evrelerini içeren olimpik bir spor olduğunu bildirdi.

Kış olimpiyatlarında en ilgi çekici branş olan kayakla atlama alanında araştırmacıların son yıllarda sporcularının performanslarını artıracak yöntem ve teknikler üzerine daha fazla odaklanmaya başladıklarına dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Kayakla atlama sporcularının performansını artırmanın en etkili yolu, yeterince tekrar yapabilecekleri antrenman ortamına erişebilmeleri ve farklı rampalardan kayakla atlama yaparak motor becerileri ve zihinsel kontrolü mükemmelleştirmeleridir. Fakat kayakla atlama antrenmanlarında hazırlık süresinin uzun olması, uçuş ve iniş aşamalarının yüksek sakatlık riski oluşturması gibi sebeplerle sporcuların bol tekrar yapması zorlaşmaktadır. Her ne kadar bu tekrar problemini çözmek amacıyla bazı yaklaşımlar geliştirilmiş olsa da bu yaklaşımların önemli sınırlılıkları bulunmaktadır. Proje kapsamında, sanal gerçeklik destekli simülasyon ortamları, gerçek dünyada oluşturulması zor veya tehlikeli olan eğitim ortamlarında motor becerilerin geliştirilmesinde oldukça faydalı olacaktır."

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Spor Bilimleri Fakültesi, Münir Karaloğlu, Sanal Gerçeklik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da geliştirilen projeyle sporcular kayakla sanal ortamda atlayacak - Son Dakika


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