Erzurum'da genç mucitlerin projelerinin yarışacağı bölge sergisi açıldı - Son Dakika

Erzurum'da, TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 10 ilden 102 projenin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen "16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi Açılış ve Ödül Töreni" programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın mesajının okunduğu sergi açılışında, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon'daki çeşitli okullardan 10 temel alandan başvuru yapan 2 bin 285 proje arasından jürinin ön değerlendirmesi sonucu seçilen 102 proje sergilendi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, açılışta yaptığı konuşmada, TÜBİTAK tarafından genç zihinleri keşfetme ve potansiyellerine zemin hazırlayan serginin hayırlı olmasını diledi.

TÜBİTAK'ın 1968'den bu yana başarıyla ürettiği önemli organizasyonda bölgedeki bilim tutkunu gençlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çomaklı, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin değerli teminatı olan öğrencilerimiz unutmayalım ki 'Milli Teknoloji Hamlesi' ülkemizin geleceği ve bağımsızlığımızın teminatıdır. Dünyayı bu anlamda sizler buluşlarınız ve bilime yapacağınız önemli katkılarla fethedeceksiniz. Artık bilimsel ve teknolojik varlık sergilemede önemli bir yol kat eden zengin imkanlara sahip olan ve büyük buluşlara imza atan Türkiye'miz var. Teknolojinin geleceği belirleyen en önemli unsur olduğu günümüz dünyasında erken yaşlardan itibaren bilimsel bakış açısı, araştırma kültürünü kazanmış insan kaynağını yetiştirmek kaçınılmaz bir gerçek olmuştur. TÜBİTAK tarafından yürütülen bu organizasyon Türkiye'de bilimsel faaliyet yürüten herkes için birer teşvik unsuru olup bilimin yaygınlaşması ve benimsenmesinde önemli bir görev icra etmektedir."

"Sahip olduğumuz insan kaynağını geliştirmemiz gerekir"

TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman da bilim ve teknolojinin son 100 yılda gelişim yolculuğunda altın çağını yakaladığını ve insan hayatına vazgeçilmez bir rahatlık sunduğunu söyledi.

Bilim ve teknolojinin bu gücünün farkında olan ülkelerin bilim insanlarına ve bilimsel araştırmalara büyük önem verdiğini aktaran Karaduman, "Dünyanın zengin ve refah içinde olan toplumların aynı zamanda fazla bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi üreten toplumlar olması tesadüf değildir." dedi.

Karaduman, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 için iddialı hedefleri bulunduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"TÜBİTAK bu hedeflere ulaşabilmek için neler yapılması gerektiğini sürekli araştırmakta, bu tip etkinliklerle ülkemizi bilim ve teknolojide üreten toplum yapmak ve küresel yarıştaki yerimizi güçlendirmek için büyük bir azimle çalışmaktadır. Bu küresel yarışta en önemli donenin nitelikli insan olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yüzden yalnızca bilim ve teknoloji alanında değil tüm alanlardaki hedeflere ulaşabilmek için özellikle sahip olduğumuz insan kaynağını geliştirmemiz gerekir. Çünkü çok iyi hedefler koyabilir ve bunları gerçekleştirebilecek en iyi tesisler kurabilirsiniz ancak bu sistemleri ve tesisleri işletecek nitelikte insanınız yoksa başarıya ulaşma şansınız da yok demektir. Bu gerçekten hareketle yapmamız gereken gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren özgüven sahibi, girişimci bireyler olarak yetiştirmek, onların yaşadıkları topluma ve dünyaya saygılı, dürüst, çalışkan ve geçmişiyle barışık bireyler olarak yetişmelerini sağlamamız gerekir. İşte TÜBİTAK kuruluş gayesine uygun olarak tüm insanlarımızı ve özellikle gençlerimizi birçok bilimsel etkinlikle dinamik bir şekilde desteklemektedir."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergide, öğrencilerin projeleri sergilendi.

Perşembe gününe kadar açık olacak sergi, değerlendirmeler sonucu dereceye girecek projelere verilecek ödül töreniyle sona erecek.