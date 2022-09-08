Erzurum ve Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika
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Erzurum ve Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran öğrenciler yerleştirildi

08.09.2022 15:13
Erzurum ve Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran öğrenciler yerleştirildi

Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 13'ü kent merkezi, 7'si ise bazı ilçelerde olan 20 öğrenci yurduna başvuran tüm öğrencilerin yerleştiği bildirildi.

Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 13'ü kent merkezi, 7'si ise bazı ilçelerde olan 20 öğrenci yurduna başvuran tüm öğrencilerin yerleştiği bildirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yüksek öğrenimde yeni eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kaldığı hatırlatıldı.

Açıklamada Erzurum'da 7'si kız, 6'sı erkek öğrenci yurdu olmak üzere 13'ü şehir merkezinde, birer adeti de Oltu, Narman, Pasinler, Horasan, Hınıs, İspir ve Aşkale ilçelerinde olan 20 yurt bulunduğu belirtilerek, "Bu yurtların 22 bin 124 öğrenci kapasitesi bulunuyor. Bu yıl şehir merkezinde 13 bin 707 kız, 6 bin 67 erkek öğrenci yurt başvurusunda bulundu."

Yurtlara öğrenci yerleştirme sonuçlarının ilk fazının açıklandığı anlatılan açıklamada, ilde yurtlarda kalmak için başvuran tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirildiği vurgulandı.

Ağrı'da da il merkezi ve Patnos ilçesinde bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına 6 bin 334 öğrencinin yerleştirildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

gençlik, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum ve Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum ve Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika
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