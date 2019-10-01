Erzurum'da gıda denetimleri

Erzurum'da, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik geçen yıl 13 bin 660, bu yılın ilk 9 ayında ise 9 bin 216 gıda denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak ve insan sağlığını korumak adına gıda denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Valisi Okay Memiş, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Başta okullardaki kantin ve yemekhaneler olmak üzere il genelinde gıda üreten, satışı yapılan ve toplu tüketim yerlerine yönelik olarak bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Memiş, "İl genelinde 91 gıda uzmanı tarafından denetimler mesaiye bağlı kalınmaksızın sürüyor. En iyi denetçi, vatandaşın kendisidir. Vatandaşlarımız hijyen ve sağlık açısından eksik olarak gözlemledikleri işletmeleri il ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine veya Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, şunları ifade etti:

"Vatandaşımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak, taklit ve tağşişi engellemek amacıyla toplamda 5 bin 571 adet gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerinde 2018'de 13 bin 660, 2019'un ilk 9 ayında ise 9 bin 216 gıda denetimi yapıldı. Gerekli görülen yerlerden 471 adet numune alınarak denetim ve analiz sonuçları olumsuz çıkan işletmelere idari para cezası işlemi uygulandı. Gıda konusunda tüketici bilincinin çok daha arttığını özellikle Alo 174 Gıda Hattı'na olan yoğun ilgiden anlıyoruz. 2018 içerisinde 337, 2019'da ise 230 şikayet gelmiş olup, bunların hepsi sonuçlandırılmış ve yine denetim ve analiz sonuçları olumsuz çıkan işletmelere idari para cezası işlemi uygulanmıştır."