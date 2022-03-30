Erzurum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Erzurum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye başvurdu

30.03.2022 12:59
Erzurum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye başvurdu

Erzurum'da yedikleri yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 54 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da yedikleri yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 54 kişi hastaneye kaldırıldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığınca Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen ve 10 ilden 102 projenin yer aldığı "16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi"ne katılan 54 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.

Rahatsızlanan 40 öğrenci ve 14 öğretmen, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat etti.

Yedikleri yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen öğrenciler, hastanede müşahede altına alındı, öğretmenler ise taburcu edildi.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafif bulantı ve ishal şikayetiyle gelen öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Aynı şikayetlerle hastaneye gelen 14 öğretmeni taburcu ettiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Tedbir amaçlı 40 öğrencimizi müşahede altına aldık, genel durumları çok iyi, birkaç saat sonra kendilerini taburcu edeceğiz. Hastalar, aynı yerde pişen yemeği 2 ayrı tesiste yemiş. Bir grupta çok hafif rahatsızlık görülmüş, diğer grupta bir rahatsızlık olmamış. Rahatsızlananlara gıda zehirlenmesi şüphesiyle gerekli müdahaleleri yaptık. Hayati tehlike oluşturacak problemleri yok." dedi.

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Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir, Araştırma, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika
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