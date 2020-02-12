Erzurum'da girişimcilere "iş geliştirme merkezi" müjdesi - Son Dakika
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Erzurum'da girişimcilere "iş geliştirme merkezi" müjdesi

6 saat önce

Erzurum'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında finanse edilen İş Geliştirme Merkezi (Girişimpark) projesinin sözleşmesi imzalandı.

Erzurum'da girişimcilere

Erzurum'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında finanse edilen İş Geliştirme Merkezi (Girişimpark) projesinin sözleşmesi imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in katılımıyla Valilikte sözleşmesi imzalanan proje, 8,25 milyon liraya mal olacak.

Söz konusu proje kapsamında, 7 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1,25 milyon lirası Valilik tarafından karşılanarak Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde küçük ve orta ölçekli girişimcilere tahsis edilmek üzere 2 iş geliştirme merkezi inşa edilecek.

Proje gerçekleştirilince cazip teşvik ve yatırım ortamının katkısıyla girişimcilerin başlangıç süreçlerini başarılı şekilde atlatarak büyümeleri, örnek teşkil ederek üretim ve pazarlama teknikleriyle ulusal ve uluslararası alanda rekabet etmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında girişimcilere çağın gerektirdiği güncel konularda periyodik eğitimler verilmesi ve danışmanlık sağlanması amaçlanıyor.

Mehmet Sekmen, Okay Memiş, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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