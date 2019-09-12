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Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Erzurum'da düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddia edilen yabancı uyruklu 9 şüpheli ile 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Erzurum'da düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddia edilen yabancı uyruklu 9 şüpheli ile 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kişiler ile bu kişilerin kaçak olarak ülkeye girmesini organize edenlere yönelik çalışma yaptı.

Bu çalışmalar sonucu zanlıların bulundukları adresleri belirleyen ekipler, bu suçun önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla kentteki 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yabancı uyruklu 42 kişi yakalandı. Bu kişilerden 9'unun göçmen kaçakçılığı organizatörü, 33'ünün ise düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler ile gözaltına alınan organizatörlerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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