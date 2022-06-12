Erzurum'da göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyonda 5 tutuklama - Son Dakika
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Erzurum'da göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyonda 5 tutuklama

12.06.2022 12:39
Erzurum'da göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyonda 5 tutuklama

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik yaklaşık 1 ay süren takibin ardından yapılan operasyonda 3'ü Afgan 2'si Türk 5 şüpheli tutuklandı.

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik yaklaşık 1 ay süren takibin ardından yapılan operasyonda 3'ü Afgan 2'si Türk 5 şüpheli tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu Davud C. ile Erzurum'da taksicilik yapan Önder A.'nın kaçak  göçmenleri para karşılığında batı illerine gönderdikleri bilgisini aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, göçmenlerin Afganistan'dan çıkmadan önce gidecekleri yer ya da ülkeye göre kaçakçılara bin ila 10 bin doları peşin ya da havale yoluyla göndererek anlaşma sağladıklarını belirledi. Polis, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin, uygulama noktalarında yakalanmamaları için bypas diye tabir edilen yol güzergahlarında indirilerek Erzurum'daki kaçakçılara teslim edildiğini belirledi. Bu kişilerin de barınma ihtiyacını karşıladığı göçmenlerden belgesi olmayanlara sahte belge düzenlediğini, isteklerine göre batı illerine ya da başka ülkelere gönderdikleri tespit edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDISoruşturmayı derinleştiren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu Tamim R. ile Erzurum'da taksicilik yapan Burak G.'nin de suç organizasyonunda yer aldığını belirledi. Yaklaşık 1 ay süren takip sırasında gözaltına alınan  azıhanecilik yayan Sinan T.  ile Afganistan uyruklu Abdullah M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalanarak 1 araca da el konuldu. 7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYONSoruşturmayı titizlikle sürdüren polisin Afganistan uyruklu Davud C.'nin kaçacağına dair bilgelere ulaşması üzerine takip edilen kişilere yönelik operasyon kararı alındı. 7 Haziran'da saat 02.30 sıralarında Önder A., Tamim R., Burak G. ile, Afganistan uyruklu Ramez N. ve Davud C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere  ait 7 adreste yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 30 TL ile şüpheliler arasında para gönderimine ilişkin hesapların tutulduğu bir defter ele geçirildi. Operasyonda metruk bir adreste 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Önder A ile Afganistan uyruklu Davud C., Tamim R.  de tutuklanarak cezaevine konurken, Burak G. ile Afganistan uyruklu Ramez N., adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA


- Erzurum
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyonda 5 tutuklama - Son Dakika

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