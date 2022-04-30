Erzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı - Son Dakika
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Erzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı

30.04.2022 17:02
Erzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı

Erzurum'da yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan gölete giren amca çocuklarından biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

Erzurum'da yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan gölete giren amca çocuklarından biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

Amca çocukları oldukları öğrenilen Muhammet Efe Çakıcı (7) ve Doğukan Çakıcı, Pasinler ilçesindeki Aşıklar Mahallesi'nde yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan gölete girdi.

Çocukların gözden kaybolduğunu gören çevredekiler durumu ailelerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlarca kurtarılan Çakıcı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Suda kaybolan ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunan Çakıcı ise Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Muhammet Efe, Pasinler, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı - Son Dakika


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