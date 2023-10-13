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Erzurum'da Gönül İlişkisi Şüphesiyle Bıçaklama Olayı - Son Dakika

Erzurum'da Gönül İlişkisi Şüphesiyle Bıçaklama Olayı

Son Güncelleme: 13.10.2023 09:26

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Serhat K., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahipleri Yener Ö.'yü bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli yakalanıp tutuklandı.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde Serhat K., (30) annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahipleri Yener Ö.'yü (55) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 11 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Serhat K., eski ev sahipleri Yener Ö. ile annesi arasında bir gönül ilişkisi olduğundan şüphelendi. Evli ve 2 çocuk babası Yener Ö. ile annesinin telefon görüşmelerine de şahit olan Serhat K., olay günü eski ev sahiplerinin oturduğu mahalleye geldi. Burada bir süre keşif yapan, esnafın dikkatini çekince tanınmamak başını kapüşon ile kapatan Serhat K., Yener Ö.'yü beklemeye başladı. Serhat K., daha sonra evden çıkan Yener Ö.'ye bıçakla saldırdı. 7 bıçak darbesi alan Yener Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Yener Ö. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Serhat K. işlemleri sonrası 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, yoğun bakımda tedavi gören Yener Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yakutiye, Erzurum, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Gönül İlişkisi Şüphesiyle Bıçaklama Olayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da Gönül İlişkisi Şüphesiyle Bıçaklama Olayı - Son Dakika
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