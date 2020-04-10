Erzurum'da gönüllü gençler ürettikleri siperlikli maskeleri polislere dağıtılacak - Son Dakika

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yakutiye Belediyesi öncülüğünde gönüllü gençler, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü nedeniyle emniyet mensupları için siperlikli maske üretti.

Sağlık çalışanları ve vatandaşların taleplerini karşılamak için siperlikli maske üreten Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (YAKMEK) görevli 15 kişilik gönüllü genç, bu kez de polisler için mesai yaptı.

Bu kapsamda günde 500'e yakın üretim yapmayı başaran gençler, hazırladığı siperlikli maskeleri, gün içinde görev başındaki polislere dağıtacak.

Kursu ziyaret ederek çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde dezenfeksiyon, maske ve eldiven desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Gönüllü gençlerin söz konusu maskeleri yaptığını ifade eden Uçar, "Sağlık camiası ve vatandaşlarımızdan gelecek talepler üzerine böyle bir çalışma başlattık. 15 gönüllü arkadaşımız bu maskeleri yapıyor. Biz bugün maskelerimizi polis kardeşlerimiz için yapıyoruz ve onlara hediye edeceğiz. Onlar farklı bir noktada huzurumuz için çalışıyor." dedi.

Uçar, daha önce üretilen maskelerin de ilgili kurumlara teslim edildiğini belirterek, "Günde yaklaşık 500 adet maske üretiyoruz. Bunları Erzurum'daki özel ve kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarımızın tamamına tedarik ederek hediye ediyoruz. Belediyemizdeki çalışanlarımıza da bu maskeden yapıyoruz. Vatandaşlarımıza evde kalmaları yönünde çağrımızı yeniliyoruz. Ülkemiz, bu işi en iyi yöneten ülkelerden biri durumunda. Bu önlemlere harfiyen uygulamamızın başında evde kalmak geliyor." ifadesini kullandı.