Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç'ın ismi, Nevşehir'de bir okulda yaşatılacak.

Memleketi Isparta'dan atandığı ilk görev yeri Erzurum'a giderken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden 25 yaşındaki öğretmen Özge Kılıç'ın isminin yaşatılması amacıyla Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi Ortaokulu'nda "Öğretmen Özge Kılıç Sanat Sokağı" oluşturuldu.

Müzik, görsel sanatlar, matematik ve kitap okuma salonlarının bulunduğu alanın açılışı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat tarafından yapıldı.

Açılışın ardından sınıfları gezen Becel, öğrencilerle sohbet etti.

Müzik atölyesinde bağlama çalan öğrenciye eşlik eden Becel ve Polat, Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Becel, gazetecilere, trafik kazasında yaşamını yitiren genç öğretmeni saygıyla andıklarını belirterek, "Göreve başlayamayan sınıf öğretmeni Özge Kılıç'ın ismini burada yaşatmak istedik. Hem gönüllerde hem duvarda ismi yaşayacak." dedi.