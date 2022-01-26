Erzurum'da görevli doktor Kovid-19'a bağlı organ yetmezliğinden vefat etti - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesinde görevli patolog Prof. Dr. Ali Kurt, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Ali Kurt, 15 gün önce PCR testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım tedavisi de gören Kurt, Kovid-19'a bağlı oluşan organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Meslektaşları tarafından Kurt için görev yaptığı şehir hastanesinde tören düzenlendi. Mesai arkadaşlarının Kurt'un hayat hikayesini ve bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlattığı törende, bazı sağlık çalışanları ile hekimlerin ağladığı görüldü.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, burada yaptığı konuşmada, Kurt'un hayatının tamamen bir ansiklopedi niteliği taşıdığını belirterek, deneyimli doktorun meslektaşları arasında da çok sevildiğini anlattı.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Bedir, sağlık çalışanlarının ağabeylerini kaybettiğini ve yerinin doldurulmayacağını ifade etti.

Törene, Kurt'un yakınları da katıldı.

Prof. Dr. Kurt'un cenazesi, Yukarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.