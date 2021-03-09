Erzurum'da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ziyaret - Son Dakika

Erzurum'da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ziyaret

09.03.2021 01:52

- Erzurum'da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ziyaret Erzurum'da görevli kadın jandarmalar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle simge isimlerden Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti.

- Erzurum'da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ziyaret

ERZURUM - Erzurum'da görevli kadın jandarmalar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle simge isimlerden Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma timi, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı ile Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş Timi emrinde görevli kadın personelin katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Erzurum Yakutiye İlçesinde bulunan Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti. Kadın personeller Nene Hatun'un mezarına karanfil bırakarak dua okudu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarına yer verildi.

Erzurum'da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ziyaret
Erzurum'da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ziyaret
Erzurum'da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ziyaret
Erzurum'da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ziyaret

Kadınlar Günü, Nene Hatun, Erzurum, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erzurum'da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ziyaret - Son Dakika


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