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Erzurum'da "gri kategori"deki teröristin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Erzurum'da "gri kategori"deki teröristin yargılanmasına devam edildi

23.06.2021 17:16
Erzurum'da

Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü öldürdüğü ileri sürülen "gri kategori"deki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü öldürdüğü ileri sürülen "gri kategori"deki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktuller Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün yakınları, taraf avukatları ile tanıklar katıldı.

Tutuklu sanıklar Muhammed Fadullah Kamış, Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya ile tutuksuz sanıklar F.P, A.B, P.Ö. ve M.S.Ö. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuklu Emrah Polat ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Kamış, savunmasında, daha önce mahkemede yaptığı savunmayı tekrar ettiğini belirtti.

Sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından maktul Küçük'ün avukatları Gündüz Güneş, Esra Yılmaz ve Serhat Kamil Zor sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muhammed Fadullah Kamış, Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ ve Mehmet Kaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve 3 ayrı dava dosyasının birleştirildiği davanın iddianamesinde, 9 sanıktan Kamış'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca ve eziyet çektirerek öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "silahla tehdit", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 9 aydan 56 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Diğer sanıkların ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", "toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 4 aydan 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olayın geçmişi

Karayazı ilçesinde 18 Haziran 2019'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu saldırının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan Muhammed Fadullah Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019'da Erzurum'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Şevger" kod adlı terörist Kamış'a yardım ettikleri ve terör örgütü PKK'nın milis yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla Karayazı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Emrah Polat, F.P. ve A.B. tutuklanmıştı.

Ahmet Küçük, Karayazı, Erzurum, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'gri kategori'deki teröristin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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