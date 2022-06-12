Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı

12.06.2022 10:49

- Erzurum'da güldüren olay: eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı Erzurum'da başıboş gezen bir eşek trafiği altüst etti.

- Erzurum'da güldüren olay: eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı

ERZURUM - Erzurum'da başıboş gezen bir eşek trafiği altüst etti. Polis ekiplerini alarma geçiren eşek, ekiplerin yoğun çabası üzerine yol ortasından kaldırıma çıkarılabildi. Eşeğin yolda inatla beklemesi ise izleyenleri güldürdü.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kavşağında trafik ortasında başıboş bekleyen eşeği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ekiplerin çabası üzerine yoldan çekilmeyen eşek, trafiğin aksamasına neden oldu. Uzun uğraşlar sonucu trafik polisi tarafından, yol ortasında inatla bekleyen eşek kaldırıma çıkarıldı. İnatçı eşeğin halleri ise izleyenleri güldürdü.

Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı
Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı
Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı
Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı
Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı
Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı
Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı
Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı
Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı
Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı

YORUMLAR
500
Yoğun yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı Yoğun yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar ÇANAKKALE - Orman yangınlarına dikkat çekmek için pedal basıyorlar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:07:25. #1.13#
SON DAKİKA: Eşeğin inadı trafiği aksattı, polis yoldan çekmek için yoğun çaba harcadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement