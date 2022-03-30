Erzurum'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

30.03.2022 14:32
Erzurum'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara, tütün, makaron ve çay ele geçirildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara, tütün, makaron ve çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri 215 bin lira civarında olduğu belirtilen gümrük kaçağı 6 bin 728 paket sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 1030'unun içi dolu 2 bin 630 makaron (filtreli sigara kağıdı), 250 sigara paketi ve 38 paket çay ele geçirildi.

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Hisarcık, Erzurum, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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