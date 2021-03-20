ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK - Son Dakika

ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK

20.03.2021 08:39

ERZURUM'da, 'yerinde karar' uygulamasına geçilmesinin ardından kısıtlamaların esnetilmesiyle kadınlar güzellik merkezlerine akın etti.

ERZURUM'da, 'yerinde karar' uygulamasına geçilmesinin ardından kısıtlamaların esnetilmesiyle kadınlar güzellik merkezlerine akın etti. Yoğunluğu karşılamak için 3'üncü şubeyi açacaklarını belirten Güzellik merkezi yöneticisi ve Güzellik Uzmanı olan Bahar Yıldız, "Pandemi döneminde alınan kararlar dolayısıyla bir süre hizmet veremedik. Normalleşme adımlarının atılmasıyla kadınlar buraya gelerek hem bakım yaptırıyorlar hem de stres atıyorlar. Yoğunlukla baş edebilmek için 3'üncü şubeyi açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Pandemi döneminde evde en çok yorulan ve kişisel bakımlarını ihamal eden kadınlar oldu. Erzurum'da normalleşme adımlarının atılmasının ardından kadınlar kendilerine vakit ayırmak ve stres atmak için güzellik merkezinin yolunu tuttu. Kadınlar en çok karantina döneminde alınan kiloları kısa sürede verebilmek için bölgesel incelme uygulamasına ilgi gösterdi. Lazer epilasyon, cilt bakımı ve kalıcı makyaj uygulamaları da ilgi gören işlemler arasında yer aldı. Yoğunluğun artmasıyla birlikte sosyal mesafe kuralını ihlal etmeden hizmet veren güzellik merkezi artan talebi karşılamak için 3'üncü şubesini açmaya hazırlanıyor. Genelde erkeklerin de kadınlar kadar bakıma önem verdiklerini söyleyen Güzellik Uzmanı Bahar Yıldız, "Pandemi döneminin başlangıcında Türkiye genelinde 50 günlük bir kapanma söz konusu oldu. Bu sürede ciddi anlamda zorluk çektik. Açıldıktan sonra anormal bir yoğunlukla devam ettik. Mesafeli olarak müşteri alımları, seans hizmetleri başladı. Normalleşme adımları atılmaya başladığından beri yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ciddi anlamda bir talep var. Daha fazla personel çalıştırmaya ve daha fazla cihazla hizmet vermeye çalışıyoruz. Mekan olarak yeterli olamamaya başladık. Bu yüzden 3'üncü şubeyi açmaya karar verdik" diye konuştu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE STRES ATIYORLAR

Güzellik merkezinde alınan tedbirlerden bahsederek kadınların pandemi döneminde stres atmaya ihtiyaç duyduklarını anlatan Yıldız şunları söyledi:

"Müşterilerimizi HES kodu sorgusu ve ateş ölçümünden sonra içeriye alıyoruz. Seans saatine göre tek tek almaya gayret ediyoruz. Ciddi anlamda bir yoğunluk var. Sadace kadınların değil, erkeklerin de ilgisi çok yüksek. Şuan lazer epilasyonda bir yoğunluk söz konusu ama kalıcı makyaj, bölgesel incelme, cilt bakımı da çok ciddi anlamda talep gören uygulamalardan. Bu dönemde evde alınan kilolar verilmeye çalışıyor. İnsanlar pandemi döneminde çok stres yaşadı. Ciddi anlamda bir bunalım evresine girildi. Onlar için buraya gelmek bir terapi aslında. Belki alınan kilolar belki yaşanılan stres. Burası kadınları rahatlatmak için de var olan bir merkez. Geldikleri zaman farklı insanlarla sohbet etmek, yeni kişiler tanımak onların da ilgisini çekiyor. Çok mutlu hissediyorlar ve kendilerine değer vermiş oluyorlar"

Pandemi sürecinde evde çok sıkıldıklarını söyleyen Dilşah Türken, "Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Evde çok sıkıldık. Esneklik sağlanınca kendimi direk güzellik salonuna attım. Normalleşme adımlarının atılması çok iyi oldu. O sürece tekrar girmemk için oldukça dikkat ediyoruz. Şuan mutluyuz umarım hep böyle devam eder" dedi.

ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK
ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK
ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK
ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK
ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK
ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK
ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK
ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK
ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK
ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK

Normalleşme, Cilt Bakımı, Pandemi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK - Son Dakika


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