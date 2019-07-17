Erzurum'da hafif şiddetli deprem
2 saat önce
Erzurum'un Tekman ilçesinde 2,5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
'un Tekman
ilçesinde 2,5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli
Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün sabah 05.15 sularında merkez üssü Tekman ilçesi Yalınca Mahallesinde 5 km derinliğinde 2,5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.
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