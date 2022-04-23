Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

23.04.2022 21:47

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülşen Porsuklu idaresindeki 25 LF 887 plakalı otomobil ile Mustafa Kaya yönetimindeki 34 EHP 694 hafif ticari araç, Yunus Emre Mahallesi Çıkmaz Sokak ve Çınar Sokağı ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Porsuklu ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Vatandaş ve polis ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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