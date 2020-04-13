Erzurum'da hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 108 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

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Erzurum'da hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 108 kişiye ceza kesildi
6 saat önce
Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 108 kişiye idari para cezası uygulandı.
Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 108 kişiye idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, cumartesi ve pazar günü, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'da polis ve jandarma ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.
Güvenlik kuvvetleri, caddeler ile sokakların yanı sıra şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında uygulama yaptı.
Ekiplerce 2 günlük yasak süresince sokağa çıkan 108 kişiye toplam 236 bin 586 lira idari para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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