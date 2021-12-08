Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da polis, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinden hırsızlık, silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermi bulundurma, kasten yaralama, silahla tehdit suçlarından 19 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına hükümlü bir şahıs, 16 yıl 10 gün hapis cezasına hükümlü bir şahıs, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü 2 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ERZURUM