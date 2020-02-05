Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

7 saat önce

Erzurum'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Erzurum'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.


Erzurum Horasan Belediyesi Özel Halk Otobüsü Erzurum Hamamderesi mevkisinde şoför Remzi Fırat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yaklaşık 20 yaralı Erzurum AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Erzurum'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.


Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. - ERZURUM

Erzurum, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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