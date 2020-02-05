Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1) - Son Dakika

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Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)
6 saat önce
ERZURUM'un Horasan ilçesinden yolcu halk otobüsü, Hamamderesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
ERZURUM'un Horasan ilçesinden yolcu halk otobüsü, Hamamderesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
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