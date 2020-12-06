Erzurum'da hareketli dakikalar...Karısını ve iki çocuğunu öldüren zanlı intihara kalkıştı - Son Dakika

Erzurum'da hareketli dakikalar...Karısını ve iki çocuğunu öldüren zanlı intihara kalkıştı

Zanlıyı, Özel Harekat Polisi elinden vurarak durdurdu

ERZURUM - Erzurum'da bir şahıs karısını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra cadde ortasında intihar etmek istedi. Elinde ki silahla sağa sola ateş açan zanlıyı Özel Harekat Polisi elinden vurarak durdurdu.

Alınan bilgilere göre, Raci Arslan, evde karısı ve iki çocuğuyla tartıştı. Daha sonra belinde bulunan silahla karısı ve çocuklarına ateş açtı. Karısı ve iki çocuğunu öldüren Arslan, cinayet silahı ile birlikte evden kaçtı. Gölbaşına gelen Arslan'ın polis ve Özel Harekat Polisi tarafından yolu kesildi. Silahla cadde ortasında intihara kalkışan zanlı, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat Polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine gelen ambulansla yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.