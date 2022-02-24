Erzurum'da hastanede unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor - Son Dakika
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Erzurum'da hastanede unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

24.02.2022 13:38
Erzurum'da hastanede unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

Erzurum Şehir Hastanesinde vatandaşların unuttuğu veya kaybettiği eşyalar sahiplerince alınmayı bekliyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde vatandaşların unuttuğu veya kaybettiği eşyalar sahiplerince alınmayı bekliyor.

Hastaneye gelen hasta ve yakınlarının oturma alanları ve poliklinikler ile çeşitli bölümlerde unuttuğu ya da düşürdüğü eşyalar, kayıp eşya bölümünde muhafaza ediliyor.

Tutanaklarla kayıt altına alınan eşyaların sahiplerince alınması bekleniyor.

Hastanenin destek ve kalite hizmetleri müdürü İhsan Nuri Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede sık sık kimlik, para, telefon ve değerli eşyaların kaybedildiğini belirterek, "İnsanlık hali, vatandaşlar bazen panik halinde hastaneye geldiğinde eşyalarını unutup düşürebiliyor. Bazen de serviste yatan hastalarımız yanında refakatçisi de olmadığından gözlük, saat gibi eşyaları da unutuyor." dedi.

Doğan, hastanede 1500 civarında kaybedilen kimliğin muhafaza edildiğini ifade ederek, vatandaşların hastanede eşyalarını unutmamaları ve kaybetmemeleri için daha dikkatli davranmalarını istedi.

Erzurum'da hastanede unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Erzurum'da hastanede unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

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Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da hastanede unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor - Son Dakika


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