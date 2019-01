Erzurum'da Hava Kirliliği Alarm Veriyor (4)

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı'nın ölçümlerine göre Erzurum'da hava kirliği alarm veriyor.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı'nın ölçümlerine göre Erzurum'da hava kirliği alarm veriyor. Hava kirliliğinin en büyük nedeninin yardım kömürü olduğunu belirten Vali Okay Memiş, "Kükürt oranı daha düşük kömür dağıtacağız veya doğalgaza geçişi hızlandırarak vatandaşlarımıza doğalgaz desteği sağlayacağız" dedi.



Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, beraberinde hava kirliliğini getirdi. Kirliliğin Yakutiye ve Aziziye ilçesinde yaşayanlar için sağlığı tehdit eder düzeye ulaştığı ölçümlerle ortaya çıktı. Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı'nın verilerine göre partikül madde oranı akşam saatlerinden itibaren artmaya başlıyor, saat 24.00'te rekor seviyeye ulaşıyor. Partikül madde oranının ülkemizde ortalama 80, AB ülkelerinde ise 50 mikrogram olması öngörülüyor. Erzurum'da partikül madde miktarı, bir metreküp havada 368 mikrograma kadar yükseldi. Ölçülen değerin ülke ortalamasının yaklaşık 5 katı, AB ortalamasının ise 7,5 katı olduğu belirtildi. Bakanlık verilerine göre, 'sağlıksız' olarak nitelendirilen bu değerlerde, "Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir. Hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir" notu düşüldü. Verilerde, açık hava sporları, bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak, piknik yapmak için havanın kötü olduğu uyarısı yapıldı.



'KÜKÜRT ORANI DÜŞÜK KÖMÜR DAĞITILACAK'



Hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden birinin dağıtılan yardım kömürlerinden olduğunu söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüştüğünü bildirdi. Vali Memiş, şunları söyledi: "Kömür kokusundan geçemiyoruz. Nedir bunun sebebi, rahatsız edici bir koku. Öğrendik ki bu konunun sebebi ben mişim. Benim bizzat Okay Memiş. Peki, nasıl yapacağız? Bizim dağıttığımızın kömürlerin kükürt oranlarıyla ilgili bir sorun olabileceğini değerlendirdik. Gümüşhane valisiyken böyle bir olayla karşılaşmadım, aynı kömürü dağıtıyoruz. Orada öyle kötü bir koku yok. Ancak fark ettik ki; Erzurum'da inversiyon hattı diye bir hat oluşuyor. Erzurum'un topografyasından, coğrafyasından kaynaklı inversiyon hattı çevre kirliliği, insan kirliliği açısından sorun oluşturmamasına rağmen dağıttığımız Soma kömürünün Erzurum'a özel bir etkisi var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek, Sayın Bakan'a durumu arz ettim. Şunda mutabık kaldık, en azından merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de seneye kalitesi daha yüksek, kükürt oranı daha düşük kömür dağıtacağız veya doğalgaza geçişi hızlandırarak vatandaşlarımıza doğalgaz desteği sağlayacağız. Biz vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Sosyal yardım açısından çok iyi durumdayız. Hakikaten sosyal devlet ilkesini çok iyi uyguluyoruz ama bunu yaparken de özel bir durumla karşı karşıya kaldık durumu çözmek de benim görevim."



TEMA İL TEMSİLCİSİ BEDİRHANOĞLU: RÜZGAR GEÇİŞLERİ AÇILMALI



Şehrin en büyük sorunlarından birinin hava kirliliği olduğunu aktaran TEMA Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu ise, "Bu konuyla ilgili en büyük öneriler ise kömür kullanımı yerine doğalgaz kullanımı oluyor. Doğalgazın adının doğal olduğunu ama fosil bir yakıt olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sorunun çözümüne katkı sağlayacak en önemli şeylerden bir tanesi rüzgar koridorlarının açılması. Şehir merkezinde yanlış yerlerde yapılan yüksek binalar koridor oluşumunu engelleyerek kirli havayı içerde biriktiriyor. İnsanların zor nefes almasına neden oluyor. Doğalgaz geldiğinde kirlilik bir miktar azalacak ama sonrasında hava ölçüm raporlarında çok da büyük değişim olmadığını göreceğiz. Biz rüzgar koridorlarının açılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun ötesinde özel programlarla güneş enerjisinin kullanılması gerektiğine inanıyoruz. En fazla güneş alan şehirlerden bir tanesi olarak güneşi doğru kullanıp, halka destek verilerek güneş panelleriyle ısıtmanın sağlanması ve dolayısıyla tertemiz bir Erzurum'da yaşamayı umut ediyoruz."



'KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR'



Hava kirliliğinin insan sağlığına kısa ve uzun dönem etkilerinin olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Bilimsel Komite Başkanı ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Akgün ise şunları anlattı:



"Havadaki kirletici maddelerin arttığı dönemlerde KOAH, astım gibi kronik hastaların şikayetleri artıyor. Üst solunum rahatsızlıklarında da artış görülüyor. Uzun dönemde daha çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Özellikle çocuklarda gelişme geriliği, astım gelişiyor. Sigarayla birlikte KOAH, akciğer kanseri riskini artırıyor. Vatandaşın tek başına çözebileceği bir şey değil. Trafikteki emisyonların azaltılması, yakıt gibi değişiklik gerekiyor. Vatandaşların eğer kronik hastalıkları varsa havanın kirli olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları, evlerin pencerelerini açmamaları, maske takmaları gerekiyor. Ülkemizde hava kirliliği ölçümünde iki parametre kullanılıyor; partiküller madde ve kükürtdioksit ama hava kirliliği sadece bunlardan ibaret değil. Özellikle partiküller madde 2,5 çok tehlikeli. Birçok merkezde bu ölçüm yapılmıyor. Bunun düzeyini biliyor olsak belki farkında olup ona göre hareket edebiliriz. Ölçümlerin artırılması, tüm şehirlere yangınlaştırılması, hava durumlarında, hava sıcaklığı gibi hava kirliliği durumunun iletilmesi gerekiyor." - Erzurum

