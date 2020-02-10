Erzurum'da hayat dondu - Son Dakika
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Erzurum'da hayat dondu

6 saat önce

Hava sıcaklığının eksi 27 dereceye düştüğü Erzurum'un Horasan ilçesinde, çok sayıda araç dondu.

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Hava sıcaklığının eksi 27 dereceye düştüğü Erzurum'un Horasan ilçesinde, çok sayıda araç dondu. Donan araçları çalıştırmak için bazı vatandaşlar araçlarının altında ateş yakarken bazı vatandaşlar ise takviye vererek çalıştırdılar.


Gazetecilere açıklama yapan araç sahibi Çetin Turan, "Aracımı sabah kalktığımda işe gitmek için çalıştırmak istedim ama çalışmadı. Mahallede komşularımıza ait araçlarda hep donmuştu çalışmadı hava sıcaklığı -30'u gördü. Halimizi görüyorsunuz, kara kış hayat şartlarımızı olumsuz etkiliyor" dedi. - ERZURUM

Horasan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
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