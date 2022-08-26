Federasyonun mesajında, "Eski milli boksörlerimizden Cazim Vuraler'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri cenazeyi evden çıkarabilmek için seferber oldu

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vefat eden eski milli boksör Cazim Vuraler'in cenazesi Erzurum'da toprağa verildi - Son Dakika

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