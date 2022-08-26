Vefat eden eski milli boksör Cazim Vuraler'in cenazesi Erzurum'da toprağa verildi - Son Dakika
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Vefat eden eski milli boksör Cazim Vuraler'in cenazesi Erzurum'da toprağa verildi

26.08.2022 17:28
Vefat eden eski milli boksör Cazim Vuraler'in cenazesi Erzurum'da toprağa verildi

Erzurum'da hayatını kaybeden 80 yaşındaki eski milli boksör Cazim Vuraler, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'da hayatını kaybeden 80 yaşındaki eski milli boksör Cazim Vuraler, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden 80 yaşındaki Vuraler'in cenazesi, Narmanlı Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, sporcular ile Vuraler'in yakınları katıldı.

Türkiye Boks Federasyonu da sosyal medya hesaplarından Vuraler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Federasyonun mesajında, "Eski milli boksörlerimizden Cazim Vuraler'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vefat eden eski milli boksör Cazim Vuraler'in cenazesi Erzurum'da toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vefat eden eski milli boksör Cazim Vuraler'in cenazesi Erzurum'da toprağa verildi - Son Dakika
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