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Erzurum'da hayvan hırsızlığı çetesi çökertildi

1 saat önce

Erzurum'da hayvan hırsızlığı çetesi çökertildiERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Jandarma ve Erzurum istihbarat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 9 kişilik profesyonel hırsızlık çetesi yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum'da hayvan hırsızlığı çetesi çökertildi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Jandarma ve Erzurum istihbarat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 9 kişilik profesyonel hırsızlık çetesi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mayıs ayında Oltu'dan 25, Çat ilçesinden 24, Horasan ilçesinden 11 olmak üzere toplamda 60 büyükbaş hayvan çalan 9 kişilik hırsızlık çetesi, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Çeteden E.A., O.G., A.Y., A.I., C.Y., N.F. Oltu'da yakalanırken, Doğubayazıt'ta hayvanları satışını gerçekleştiren B.E., B.E., S.Ö. Van'a bağlı Tuşba ilçesinde yakalandı.

Yakalanan zanlılardan E.A., O.G., A.Y., A.I., C.Y., N.F. çıkarıldıkları mahkeme de tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hayvanların satışını gerçekleştiren B.E.,B.E.,S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda Erzurum'a bağlı Çat ilçesinden çalınan 24 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edilirken, diğer büyükbaş hayvanların satıldığı bildirildi.

Jandarma, Erzurum, Oltu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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