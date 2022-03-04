Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

04.03.2022 12:48
Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde küçükbaş hayvanları çaldıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde küçükbaş hayvanları çaldıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım 2021'de Karaağaç Mahallesi'nde H.H.D'nin ahırının kilidi kırılarak içerideki 19 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarmanın ısrarlı ve titiz çalışması sonucu olaya karıştıkları belirlenen 7 zanlı, çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarmanın, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sorumluluk alanında azim ve kararlılıkla emniyet ile asayiş görevlerini yerine getirmeye devam ettiği vurgulandı.

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Hisarcık, Erzurum, Kasım, Hınıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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