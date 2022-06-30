Erzurum'da hayvan otlatırken ayının saldırdığı kişi öldü - Son Dakika
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Erzurum'da hayvan otlatırken ayının saldırdığı kişi öldü

30.06.2022 17:26
Erzurum'da hayvan otlatırken ayının saldırdığı kişi öldü

Erzurum'un Olur ilçesinde, hayvan otlattığı sırada ayı saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti.

Erzurum'un Olur ilçesinde, hayvan otlattığı sırada ayı saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hükkam Mahallesi kırsalında dün sabah saatlerinde hayvan otlatmaya giden Fatih İlhan (42), kendisinden uzun süre haber alınamayınca durum, güvenlik güçlerine bildirildi.

İlhan'ın bulunması için Olur ve Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığından asayiş timi ve AFAD ekipleri, dron desteğiyle söz konusu bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışma sonunda ekipler, hayvanların bulunduğu ağıldan yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sarp ve engebeli arazide İlhan'ın cansız bedenine ulaştı.

Ekiplerce ayı tarafından öldürüldüğü değerlendirilen İlhan'ın, av tüfeğiyle de ayıyı öldürdüğü tespit edildi.

İlhan'ın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Erzurum'da koyun otlatan çoban, kendisine saldıran beyaz ayıyı tüfekle vurmasına rağmen hayatını kaybetti Erzurum'da koyun otlatan çoban, kendisine saldıran beyaz ayıyı tüfekle vurmasına rağmen hayatını kaybetti Son dakika haber | Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü (2) Son dakika haber | Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü (2)
Kaynak: AA

Hisarcık, Erzurum, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da hayvan otlatırken ayının saldırdığı kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da hayvan otlatırken ayının saldırdığı kişi öldü - Son Dakika
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