İlhan'ın bulunması için Olur ve Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığından asayiş timi ve AFAD ekipleri, dron desteğiyle söz konusu bölgede arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Erzurum, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da hayvan otlatırken ayının saldırdığı kişi öldü - Son Dakika

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