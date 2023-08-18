Erzurum'da hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si boğuldu - Son Dakika

Erzurum'da hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si boğuldu

Erzurum\'da hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2\'si boğuldu
Son Güncelleme: 18.08.2023 16:36

Erzurum'un Hınıs ilçesinde hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si hayatını kaybetti.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si hayatını kaybetti.

Akbayır Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk, ailelerinden habersiz yüzmek için hayvan sulama göletine gitti.

Dibi bataklık gölete giren 7 çocuktan 3'ünün boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi.

Göletten sağ çıkarılan Ecrin Coşkun (9), Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Köylüler, suda kaybolan Elif Berfin Demir (12) ile Serayi Çelik'in (11) ise cenazelerine ulaştı.

İlçedeki hastaneye getirilen Demir ile Çelik'in cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.

Olayın ardından göletin suyu boşaltılarak tahliye edildi. Hastaneye gelen çocukların yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
17:52 Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi!
17:40 Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi! Sebebi akıllara zarar
17:40 Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yeni görevine Somuncu Baba Türbesi'nde dua ederek başladı
17:36 Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı
17:27 Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yeni görevine Somuncu Baba Türbesi'nde dua ederek başladı
17:27 300 milyon liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara yatırıldı
17:02 İngiltere'de bir hemşire, yeni doğan ünitesinde 7 bebeği öldürdü!
16:56 İngiltere bu olayı konuşuyor! Hemşire, yeni doğan ünitesindeki 7 bebeği öldürdü
16:40 Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fred'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla şaşkına döndü
16:39 Selen Görgüzel, Anne Sütü İçmeye Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 18:40:33. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement