Erzurum'da Haziran ayında insan boyu kar - Son Dakika

Erzurum'da Haziran ayında insan boyu kar

ERZURUM - Erzurum'da haziran ayının gelmesine rağmen yüksek rakımlı yerlerde bulunan kar kütleleri henüz erimedi. Sıcak havanın ve kuraklığın sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde göçerlerde karlı dağlarda bulunan yaylalarda hayvanlarını otlatıyor.

Erzurum'da son 50 yılın en kurak dönemi yaşanmasına rağmen Erzurum- Tekman yolu Palandöken geçidinde ki yaylalarda adam boyu kar dikkat çekiyor. Sıcak havanın yavaş yavaş etkisini gösterdiği Erzurum'da adam boyu kar kütlesini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken haziranda kar görmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

3 bin 200 rakımda temiz havanın ve doğanın tadını çıkartan vatandaşlar sıcak havaya rağmen haziran ayında ilk kez bu kadar büyük kar kütleleri gördüklerini ifade ediyor.