Erzurum'da hem yağmur hem de kar duası edildi - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Erzurum'da hem yağmur hem de kar yağması için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Erzurum'daki camilerde de cuma namazı sonrası yağmur duası edildi. Covid-19'la mücadele kapsamında ibadete açılan Erzurum Spor Salonu'nda kılınan cuma namazında eller yağmur ve kar yağışı için semaya açıldı. Cuma hutbesinde suyun tasarruflu kullanımına dikkat çeken imam Musa Kazım Keskin, farz namazı kılındıktan sonra yağmur ve kar duası etti. İmam Keskin duasında şunları söyledi:

"Ya Rabbi topraklarımızı rahmetine gark eyle, bol bereketli rahmetler, yağmurlar, karlar nasip eyle. ya Rabbi esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini. Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Allah'ım. ya Rab bize yağmur ver, bize rahmet ver. ya Rab, bize kar ver. ya Rabbi, kilidi mülki İslam'ın diyarı olan Erzurum'a bereketli karlar nasip eyle. ya Rabbi karlar nedeniyle çiftçilerimizi, milletimizi şenlendir. Vadilere, tepelere susuz kalmış arazilere, tüm beldelere rahmetinle hayat ver"

Duanın ardından vatandaşlar, daha sonra namazlarını kılarak salondan ayrıldı.