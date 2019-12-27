Erzurum'da, hemzemin geçitteki bariyerlere zarar veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Erzurum'da, Doğu Ekspresi'nin geçişine bir dakika kala otomatik kapanan bariyerleri kırarak, otomobiliyle karşıya geçen sürücü tutuklandı.

Yakutiye ilçesinde bulunan Yanıkdere hemzemin geçidindeki otomatik güvenlik bariyerlerini kıran sürücü Emrah K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kamu malına zarar vermek ve trafik güvenliğini tehlikeye sormak" suçlarından tutuklandı.

Zanlının savcılık ifadesinde, çocuğunun rahatsızlığı dolayısıyla acelesi olduğunu, bu nedenle bariyerleri kırmak zorunda kaldığını belirttiği ve cumhuriyet savcısına da çocuğunun rahatsızlığına ilişkin resimleri gösterdiği öğrenildi.

Erzurum'da dün bir sürücü Doğu Ekspresi'nin geçişine bir dakika kala hemzemin geçitte otomatik kapanan bariyerleri kırarak, otomobiliyle karşıya geçmiş ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlatmıştı.