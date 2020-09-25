Son dakika haber: Erzurum'da 'HES' kodu bilinmiyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında, yolculuk ve kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan HES Hayat Eve Sığar ) uygulamasını, Erzurum 'da çok sayıda kişi ilk kez duyduklarını; HES kodu ve uygulamanın ne olduğunu ve nerede kullanıldığından haberdar olmadıklarını söyledi Koronavirüs salgınında düşük vaka sayıları nedeniyle örnek olarak gösterilen Erzurum'da son dönemde vaka sayılarında patlama yaşandı. Normalleşme sürecinin ardından 2 ay boyunca her geçen gün vaka sayılarının arttığı kent, ağır hasta sayısı yüksek olan iller arasına girdi. Vali Okay Memiş , 17 Eylül 'de merkez Yakutiye ilçesinde yaptığı denetimde, "Vakaları bir platoya indirdik. Tıpkı Erzurum platosu gibi pandemide de platodayız. Vakalarda inişe geçtik. Biraz daha denetimleri artırarak bu inişi sürdürmek istiyoruz. Daha anlamlı bir inişle çok daha sağlıklı bir ortamı oluşturmak istiyoruz" dedi. TABLO KIRMIZIYA BOYANDIEylül ayı başında vaka sayısındaki yoğunluk HES uygulamasındaki tabloya da yansıdı. Kent geneli vaka sayıları ve temaslı hastalar nedeniyle kırmızıya boyandı. Tekrardan tedbirlerin artırılmasıyla vaka sayılarında düşüş başladı; tablodaki kırmızı renkler, yeşile ve maviye döndü.İLK DEFA DUYAN VAR

Vaka sayılarındaki düşüş vatandaşları sevindirirken, son alınan kararlarla pek çok yerde zorunlu olan HES uygulamasını ve HES kodunun ne olduğunu vatandaşlar bilmiyor. Büyük bir bölümü telefonlarında HES uygulaması olmadığını söyleyen vatandaşlar, daha önce de HES kodu almadığını söyledi. İlk kez duydukları HES kodunun ne işe yaradığını ve nerede kullanacaklarını sordu.