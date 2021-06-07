Erzurum'da hizmet veren hekimevi salgın döneminde Kovid-19 savaşçılarına rahat nefes aldırıyor - Son Dakika

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede filyasyon ve aşı çalışmalarında görevli sağlık çalışanları, hekimevinde ücretsiz konaklayabiliyor.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde Palandöken ilçesinde geçen yıl hizmete konulan 83 yataklı hekimevi, salgın döneminde görev yapan sağlıkçılara rahat nefes aldırdı.

Kentte aşı, filyasyon ve Kovid-19 ile mücadelede görevlendirilen sağlık ekipleri, yoğun mesaileri sonrası burada konaklıyor.

Manzarası ve ferah odalarıyla hekimevinde güzel vakit geçiren sağlıkçılar ise kendilerine tanınan bu imkandan dolayı yetkililere memnuniyetlerini dile getirdi.

Bir süre önce kamuya da açılan hekimevi, vatandaşlara uygun fiyatlarla ev ortamında konforlu hizmet sunuyor.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Hekimevi Sosyal Tesis Sorumlusu Muhittin Gül, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in destekleriyle önceden kamu hastaneleri genel sekreterliği binasının yeniden tüm tefrişatının dizayn edilerek hekimevi olarak geçen yıl faaliyete başladığını söyledi.

Hekimevinin 83 yatak kapasitesiyle süit, aile, tek ve çift kişilik olmak üzere 43 odasıyla toplamda 83 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini anlatan Gül, "Hekimevine, Sağlık Bakanlığının taşrada bu alandaki ilk tesislerinden birisi diyebiliriz. Hekimevi pandemi döneminde hizmete girdi ve Kovid-19 ile mücadelede kente görevlendirilen sağlık personeline ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti sunuluyor." dedi.

Gül, hekimevinin kamuya da açıldığını belirterek, konaklama ücretlerinin de çok uygun olduğunu aktardı.

"Misafirlerimizi güler yüzle karşılayıp memnun ayrılmaları en önemli hedefimiz"

Tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığınca Güvenli Turizm Sertifikasına sahip Türk Standardları Enstitüsü belgeli olduğunu ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Kamu personeline tek kişilik odalarımız 80 lira, paylaşımlı 2 kişilik oda kişi başı 60 lirayla açık büfe kahvaltı dahil hizmet vermekteyiz. Gayemiz, konaklayan misafirlerin memnuniyeti. Misafirlerimizi güler yüzle karşılayıp memnun ayrılmaları en önemli hedefimiz. Salgın döneminde burada kalan sağlıkçıların stresli gün geçirdikleri için rahat etmesi lazımdı. Bu bilinçle onlarla iletişim kurup her türlü ihtiyaçlarını ve taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Şimdiye kadar hiç olumsuz durumla karşılaşmadık. Konaklayanlar tesisin güzel olduğunu ve çok beğendiklerini söyledi."

"Lüks otelden farkı yok"

Tesiste konaklayan sağlık personeli Erhan Görgün de Hınıs ilçesinde görev yaptığını belirterek, "4 aydır Erzurum'da filyasyonda çalışıyorum. Gerçekten burada olduğumuz sürece sağ olsunlar görevliler bizimle iyi ilgilendi. Çok memnun kaldık. Buranın lüks otelden farkı yok. İnsanlar rahatça gelip kalabilir" dedi.

Sağlık çalışanlarının salgın döneminde hekimevinde ücretsiz konakladığını anlatan Görgün, kendilerine sağlanan bu imkanlardan dolayı İl Sağlık Müdürü Bedir'e ve ilgililere teşekkür etti.