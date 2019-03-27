Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Hortum, Ahır ve Samanlığın Çatısını Uçurdu

Erzurum'da Hortum, Ahır ve Samanlığın Çatısını Uçurdu

21 dakika önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde aniden çıkan ve yaklaşık 5 dakika süren hortum, bir ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.

Erzurum'da Hortum, Ahır ve Samanlığın Çatısını Uçurdu, System.String[]
ERZURUM'un Oltu ilçesinde aniden çıkan ve yaklaşık 5 dakika süren hortum, bir ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.

Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde saat 16.20 sıralarında aniden hortum çıktı. Hortum nedeniyle Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlığın çatısı uçtu. Çok korktuklarını söyleyen Düzgün, "Ahırda büyükbaş hayvanların bakımını yaptığım sırada hortum çıktı. Bir anda kendimi kapıya attım. Yaklaşık beş dakika sürdü. Çok korkunçtu, hayvanlarda çok huzursuz oldu. Ahır içerisinde bulunan hayvanların üzerine toprak döküldü. Hem çok korktum hem de çok şaşırdım. Şükürler olsun can kaybı olmadı. Çatılar tamamen uçtu. Hortum tek bir noktadaydı. Sadece benim ahırım ve samanlığım zarar gördü" dedi.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:48 Kaynak: DHA

Oltu, Erzurum, Güncel
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