Erzurum'da Hortum, Ahır ve Samanlığın Çatısını Uçurdu
1 saat önce
ERZURUM'un Oltu ilçesinde aniden çıkan ve yaklaşık 5 dakika süren hortum, bir ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.
ERZURUM'un Oltu
ilçesinde aniden çıkan ve yaklaşık 5 dakika süren hortum, bir ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.
Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa
Mahallesi'nde saat 16.20 sıralarında aniden hortum çıktı. Hortum nedeniyle Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlığın çatısı uçtu. Çok korktuklarını söyleyen Düzgün, "Ahırda büyükbaş hayvanların bakımını yaptığım sırada hortum çıktı. Bir anda kendimi kapıya attım. Yaklaşık beş dakika sürdü. Çok korkunçtu, hayvanlarda çok huzursuz oldu. Ahır içerisinde bulunan hayvanların üzerine toprak döküldü. Hem çok korktum hem de çok şaşırdım. Şükürler olsun can kaybı olmadı. Çatılar tamamen uçtu. Hortum tek bir noktadaydı. Sadece benim ahırım ve samanlığım zarar gördü" dedi. - Erzurum
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:50 Kaynak: DHA
Türk Liseleri New York'ta Robot Yarışmasında Boy Gösteriyor
Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını, Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti
Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti
Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu!