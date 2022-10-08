Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da hortum; çatılar uçtu - Son Dakika
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Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da hortum; çatılar uçtu

08.10.2022 16:50

Erzurum haberine göre ERZURUM'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde hortum etkili olurken, bazı ev ve garajların çatıları uçtu.

ERZURUM'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde hortum etkili olurken, bazı ev ve garajların çatıları uçtu.

Palandöken'in Abdurrahman Gazi Mahallesi Su depo su semtinde, öğle saatlerinde hortum etkili oldu. Palandöken Dağı'nın eteğinde yer alan mahalledeki hortum, gecekondu ve ahırlarda hasara neden oldu. Fadime-Necmetin Peker (83) çiftinin eviyle ahırının çatısı hortumda uçtu. Çatı parçaları, yolun karşısındaki başka eve ait deponun duvarını yıktı. Hortum nedeniyle bir eve ait garaj ve tandırlık olarak kullanılan bölmenin çatısı da ağaçlara çarparak durdu. İhbarla bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, gelerek inceleme yaptı.

Evi hasar gören Necmettin Peker, "Birden mahallenin üzerinde kara bulut toplandı. Hemen ardından şiddetli bir hortum çıktı. Otururken bir baktık ki ev kalktı. Biz hemen komşunun samanlığına kaçtık. Can kaybımız ya da yaralımız yok ama afet yüzünden dışarıda kaldık. Hiçbir şey yok ki ne oturalım ne yemek yiyelim ne de yatalım. Kaldık dışarıda" diye konuştu.Hortum çıktığında torunuyla evinin bahçesinde oturduğunu söyleyen Famile Akarsu da "Birden fırtına çıktı, hemen torunumu göğsüme alıp eve kaçtık sonra baktım komşularımın evlerinin çatıları uçmuş, çatıları çevreden topladık. Komşularım zor durumda" dedi.

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Kaynak: DHA

Palandöken Dağı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da hortum; çatılar uçtu - Son Dakika

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