ERZURUM'DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU - Son Dakika
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ERZURUM'DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU

09.10.2022 09:57

ERZURUM merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Su deposu mevkiinde aniden çıkan hortum, bir evin çatısı ile bir eve ait garaj ve tandırlığın çatısını uçurdu.

ERZURUM merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Su depo su mevkiinde aniden çıkan hortum, bir evin çatısı ile bir eve ait garaj ve tandırlığın çatısını uçurdu.

Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Su deposu semtinde, bugün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Palandöken Dağı'nın eteğindeki mahallede ortaya çıkan hortum, gece kondudan oluşan ev ve ahırlara zarar verdi. Hortum Fadime-Necmetin Peker çiftinin evi ve ahırının çatısı uçtu. Hortumun şiddetiyle uçan çatı, yolun karşısındaki başka bir eve ait deponun duvarını yıktı. Başka bir eve ait garaj ve tandırlık olarak kullanılan bölmenin çatısı kalkarak, ağaçlara yaslanıp durdu. İhbar üzerine olay yerine giden Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemede bulundu. Hortum çıktığında torunuyla evinin bahçesinde oturduğunu söyleyen Famile Akarsu, Birden fırtına çıktı, hemen torunumu göğsüme alıp eve kaçtık, sonra baktım komşularımın evlerinin çatıları uçmuş, çatıları çevreden topladık. Komşularım zor durumda dedi. KARABULUT TOPLANDI

Hortumdan evinin büyük zarar gördüğünü belirten Necmettin Peker (83), Birden mahallenin üzerinde karabulut toplandı. Hemen ardından şiddetli bir hortum çıktı. Otururken bir battık ki ev kalktı. Biz hemen komşunun samanlığına kaçtık. Can kaybımız ya da yaralımız yok. Ame afet yüzünden dışarda kaldık. Hiç bir şey yok ki ne oturalım, ne yemek yiyelim, ne de yatalım. Kaldık dışarda diye konuştu.

TAMİRATA BAŞLADILAR

Bu arada hortumun etrafa saçtığı çatı parçalarını mahalle sakinleri tek tek topladı. Bazı vatandaşlar da uçan çatıların zarar verdiği duvarlarını kendi imkanlarıyla onarmaya başladı.

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Kaynak: DHA

Palandöken Dağı, su, Güncel, Son Dakika

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