Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3) - Son Dakika

KIZ KAÇIRMA SONRASI BAŞLAYAN HUSUMETİ BARIŞ YEMEĞİ DE BİTİRMEMİŞ

Köseler Mahallesi'nde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın, 2 aile arasında 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma olayından kaynaklandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce Güneş ailesinin kızı Fatma, Yıldız ailesinden Burhanettin Yıldız'a kaçtı. Ancak Fatma'nın kaçtıktan 6 ay sonra intihar etmesi 2 aileyi karşı karşıya getirdi. 2 aile, Fatma'nın intiharında birbirlerini suçladı. İlçenin ileri gelenleri barış yemeği düzenlendi. Ancak barış uzun sürmedi. 2 ailenin arası yeniden bozuldu.

Dün, Yıldız ailesine ait atlar, Güneş ailesine ait çayıra girdi. Taraflar arasında başlayan gerginlik bugün yaşanan olayla sonuçlandı.

TEHDİT EDİLİNCE DİLEKÇE VERMİŞ

Yıldız ailesinin yakını Muhammet Yıldız , husumetin kız kaçırma meselesinden kaynaklandığını anlatarak, "Gelin, kaçtıktan sonra araya girenler aileyi barıştırdı. Ancak ailesinin baskısı sebebiyle gelin 5-6 ay sonra intihar etti. Bunun üzerine iki ailenin arası yeniden bozuldu. Güneş ailesinin dört, beş gün önce Bursa 'dan gelen bir oğlu, amcam Sıddık Yıldız'ı tehdit etmiş. Bunun üzerine amcam ilgili yerlere dilekçe vermiş. Ayrıca çocukların Bursa'daki babaları telefonla aranmış, olay anlatılarak çocuklarına sahip çıkması istenmiş. Bugün sabah amcamın kapısına gelen 4 kardeş, kendisini köyün dışına çağırmışlar. 'Gel orada kozlarımızı paylaşalım' demişler. Ölenlerden biri Yıldız, dördü Güneş ailesinden" diye konuştu.

Öte yandan olay yeri incelemesinin ardından 5 kişinin cenazesi, traktörlerle araziden alınıp, Çat Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.