Erzurum'da ihbara giden polis ekibi kaza yaptı - Son Dakika
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Erzurum'da ihbara giden polis ekibi kaza yaptı

25.07.2022 13:01
Erzurum'da ihbara giden polis ekibi kaza yaptı

ERZURUM'da, ihbara giden polis ekibinin aracı, kavşakta otomobille çarpıştı.

ERZURUM'da, ihbara giden polis ekibinin aracı, kavşakta otomobille çarpıştı. 2 polis memurunun hafif yaralandığı kazada yan yatan araç, çevredekiler tarafından düzeltildi.

Kaza, sabah saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibinin aracı cezaevi yönüne tepe lambaları yanık halde giderken, kavşakta trafik ışığının yeşile dönmesiyle hareket eden 16 YC 660 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, polis aracı yan yattı. Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polis memurlarına ambulansta müdahale edildi. Çevredekiler el birliğiyle yan yatan aracı kaldırdı.


YORUMLAR
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Sivil araç ile çarpışıp yan yatan polis aracına ilk müdahale vatandaşlardan geldi Sivil araç ile çarpışıp yan yatan polis aracına ilk müdahale vatandaşlardan geldi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da ihbara giden polis ekibi kaza yaptı - Son Dakika
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