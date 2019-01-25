Erzurum'da İki Aile Arasındaki Silahlı Kavgaya İlişkin Dava

Erzurum'un Pasinler ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanmasına ilişkin davada biri tutuklu 8 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanmasına ilişkin davada biri tutuklu 8 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.



Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu müşteki sanık mahalle muhtarı Ünal D, tutuksuz yargılanan müşteki sanıklar Memet D, Hasan D, Metin D, Nihani D, Tugay D, Züfer D. ile İsmail Hakkı K, müşteki Nermin D. ve Mert D, taraf avukatları ile tanıklar katıldı.



Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunması alınan Ünal D, karşı tarafın köyde çobanlık yaptığını söyledi.



Ailenin her yıl ya çobanlığı bıraktığını ya da köylülerle tartıştığını öne süren Ünal D, "Köylüler bu yüzden çoban olmalarını istemezlerdi. Ben de kabul etmeyince bana karşı husumet beslemeye başladılar. Olay öncesinde babam Memet D. ile Mürsel ve Metin D. arasında kavga yaşanmış." dedi.



Ünal D, olay günü babasıyla jandarma karakoluna giderek şikayetçi olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Köye giderken İrfan D. elinde sopayla yolumu kesmeye çalıştı. Züfer D. ile İsmail Hakkı K. ellerine kürek, sopa alarak evime doğru geldiler. Tugay D, Mürsel D, Hasan D. ve İsmail Hakkı K. de geldi. Bu da göstermektedir ki şahıslar birbirlerini arayarak hepsini köye çağırmış, bana küfürler ettiler. Biraz bekledikten sonra konuşmak için dışarı çıktım. Bana 'Sen kim oluyorsun da jandarmaya şikayet ediyorsun, şimdi gelsin jandarma sizi kurtarsın.' dedi ve darpta bulunmaya başladılar. Oğlum Mert'in dayak yediğini görünce bir anlık baba yüreğiyle silahımı çıkardım.



Havaya bir iki el ateş ettim. Metin D. elimden silahı almaya çalıştı ve aramızda boğuşma meydana geldi. Bu esnada silah iradem dışında birçok kez ateş aldı ve o sırada bazı kişiler, geçenler yaralandı. O esnada Züfer D, Tugay D. ve İsmail Hakkı K. babama vuruyorlardı. Kavga sırasında terör gazisi, fiziki olarak diğerlerinden daha dezavantajlı olduğum ve onlar sayıca fazla olduğu için silahımı kullandım. Olay nedeniyle pişmanım. Böyle bir olay olmasını istemezdim."



Müşteki sanık Hasan D. savunmasında çobanlık yaptıklarını söyledi.



Memet D'nin kardeşi Mürsel D. ile tartıştığını öne süren Hasan D, "Akşam evimize gelirken Ünal D. bize pusu kurmuştu. Eve geçerken bize ateş etmişti. Bunun sonucunda ben, kardeşlerim İrfan ve Mürsel, babam Metin yaralandık. Ben yerde yaralı yattığım için olayın devamı nasıl oldu bilmiyorum. Karşı taraftan hiç kimseye vurmadım. Daha sonra amcamın oğulları gelip olayı sonlandırdılar ve bizi hastaneye götürdüler." diye konuştu.



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip olayda yaralandıklarını belirterek şikayetçi oldu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ünal D'nin mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mehmet D'nin Pasinler ilçesine bağlı Karakale Mahallesi'ndeki tarlasının etrafına beton direk diktiği, 1 Nisan 2018'de direklerin yerinden oynatılması dolayısıyla Mürsel D. ve Metin D. ile aralarında meydana geldiği iddia edilen tartışma nedeniyle Ünal D. ve Mert D. ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ettikleri belirtiliyor.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından müşteki sanıkların köylerine döndükleri aktarılan iddianamede, Ünal D, Mert D. ve Memet D'nin yaşanan olayda Hasan D, Metin D, Züfer D, Tugay D, Mürsel D, İrfan D. ve İsmail Hakkı K. tarafından ele geçmeyen ve silahtan sayılan sopalarla darbedildiği kaydediliyor.



İddianamede, Ünal D'nin adına kayıtlı tabanca ile hedef gözeterek müşteki sanıklar Hasan D. ve Metin D. ile maktuller Mürsel D. ve İrfan D'ye birden fazla el ateş ettiği, Hasan D. ve Metin D'yi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı ve Mürsel D. ile İrfan D'yi silahla öldürdüğü bildiriliyor.



Olay sırasında Memet D. ile Mert D'nin ele geçirilemeyen sopalar ile Metin D, Mürsel D, İrfan D. ve Hasan D'nin direncini kıracak şekilde yaraladıkları ve Ünal D'nin eylemine iştirak ettikleri anlatılan iddianamede, Memet D'nin sopa ile Nermin D'yi yaraladığı, Nihani D'nin Ünal D'nin başına sopa ile vurduğu ve Hasan D, İsmail Hakkı K, Metin D, Tugay D. ve Züfer D'nin silahtan sayılan aletlerle Memet D, Ünal D. ve Mert D'yi yaraladıkları belirtiliyor.



İddianamede, adli muayene raporlarında Ünal D, Memet D, Mert D. ve Nermin D'nin basit şekilde, Hasan D. ve Metin D'nin ise basit tıbbi müdahaleyle giderilemez ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandıkları aktarılıyor.



İddianamede, "silahtan sayılan alet ile basit yaralama" suçundan müşteki sanıklar Hasan D, İsmail Hakkı K, Metin D, Turgay D. ve Züfer D. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve aynı suçtan Nihani D. hakkında 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.





Müşteki sanık Memet D. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerine iştirak" ve "silahtan sayılan alet ile basit yaralama" suçlarından 2 kez müebbet hapsin yanı sıra 18 yıl 8 aydan 32 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, müşteki sanık Ünal D. hakkında da "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 kez müebbet ve 19 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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